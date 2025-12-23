Лечение зубов под наркозом в Подмосковье в этом году прошли 3000 детей

23 декабря 2025, 22:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье с начала года лечение зубов под общим наркозом прошли около 3000 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Такая услуга доступна в регионе детям до трёх лет. Подобный метод обезболивания применяется, когда у маленького пациента имеются психоневрологические, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

«Случаются ситуации, когда невозможно провести ребёнку лечение зубов под местной анестезией. Тогда показан общий наркоз. В Подмосковье такое лечение доступно в пяти медучреждениях: Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под общим наркозом в регионе прошли почти 3000 детей», – отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.