Лечение зубов под наркозом в Подмосковье в этом году прошли 3000 детей
В Подмосковье с начала года лечение зубов под общим наркозом прошли около 3000 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Такая услуга доступна в регионе детям до трёх лет. Подобный метод обезболивания применяется, когда у маленького пациента имеются психоневрологические, сердечно-сосудистые и другие заболевания.
«Случаются ситуации, когда невозможно провести ребёнку лечение зубов под местной анестезией. Тогда показан общий наркоз. В Подмосковье такое лечение доступно в пяти медучреждениях: Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под общим наркозом в регионе прошли почти 3000 детей», – отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как рассказали в министерстве, предварительно дети проходят обследование у профильных специалистов. После лечения за состоянием ребёнка несколько часов наблюдают анестезиологи-реаниматологи. При стабильном состоянии пациента выписывают.
Медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС.