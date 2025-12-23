В МОНИКИ внедрили систему для оценки кровотока во время операций

23 декабря 2025, 09:50

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В кардиохирургическое отделение МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского поступила новая система для интраоперационной оценки коронарного и сосудистого кровотока. Оборудование помогает врачам во время операции контролировать качество наложенных шунтов — сосудистых трансплантатов, которые восстанавливают кровообращение у пациентов с закупоркой артерий сердца. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.





Аппарат позволяет хирургам сразу оценивать результат вмешательства и снижать необходимость дополнительных инвазивных процедур. Система оснащена визуализацией высокого разрешения, что повышает точность операций. На закупку оборудования выделили более 30 млн рублей.

«Поступление новой медтехники отражается на повышении качества и доступности медицинской помощи. Система, поставленная в МОНИКИ, обладает визуализацией высокого разрешения, что имеет принципиальное значение для хирургов и позволяет проводить операции с высокой точностью. На ее закупку было направлено более 30 млн рублей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Оснащение МОНИКИ современной системой интраоперационного контроля – это важный шаг в повышении безопасности и качества высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в нашем Институте», — рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев.