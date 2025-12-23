Раменские хирурги прооперировали девушку с редким синдромом Пайра

23 декабря 2025, 16:06

оригинал Фото: в пресс-служба МинздраваМО

Врачи Раменской больницы помогли девушке, которая четыре года страдала сильными болями в животе и запорами. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Когда 17-летнюю девушку доставили в больницу, стул у неё был раз в пять-семь дней, в основном с помощью вспомогательных препаратов. Мать пыталась помочь дочери, пересмотрев рацион питания, но безрезультатно.



В ходе обследования у пациентки выявили редкое заболевание – синдром Пайра. Это врождеённая аномалия развития толстой кишки, при которой она чрезмерно перегибается в районе селезеночной связки. Врачи приняли решение о необходимости проведения операции.



«У девушки была нарушена проходимость кишечника, что стало причиной хронических запоров и, как следствие, хронической анемии. Операцию проводили современным малоинвазивным способом. Через три прокола выполнили резекцию связочного аппарата кишечника. Также мы удалили пупочную грыжу, которую диагностировали девочке ранее. Длительность операции составила около часа», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.