Подмосковные Центры репродуктивного здоровья посетили с января 15 тысяч человек

Более 15 тысяч мужчин и женщин обратились в подмосковные Центры репродуктивного здоровья семьи в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Всего в регионе работают десять таких медучреждений. Там бесплатно помогают парам, у которых не получается завести ребёнка.

«В Центрах пары, мечтающие о детях, могут не только проконсультироваться у врачей — репродуктолога, уролога, эндокринолога, гинеколога и у других специалистов, но и на месте пройти диагностику и получить лечение», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Центры репродуктивного здоровья семьи работают в Московском областном центре охраны материнства и детства, КДЦ «Ромашка» в Одинцовском округе, Дубненской и Раменской больницах, Подольском и Балашихинском роддомах, а также в Щёлковском, Коломенском, Наро-Фоминском и Московском областном перинатальных центрах.
