Подмосковные Центры репродуктивного здоровья посетили с января 15 тысяч человек

23 декабря 2025, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 15 тысяч мужчин и женщин обратились в подмосковные Центры репродуктивного здоровья семьи в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Всего в регионе работают десять таких медучреждений. Там бесплатно помогают парам, у которых не получается завести ребёнка.





«В Центрах пары, мечтающие о детях, могут не только проконсультироваться у врачей — репродуктолога, уролога, эндокринолога, гинеколога и у других специалистов, но и на месте пройти диагностику и получить лечение», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.