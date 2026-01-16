Ледовары конькобежного центра в Коломне отметили профессиональный праздник

16 января 2026, 22:16

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Сотрудники ледовой службы конькобежного центра «Коломна» 16 января отметили профессиональный праздник – международный День ледовара. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Такая дата была выбрана, так как 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрёл ресурфейсер – комбайн для восстановления льда на катках. До этого подобную работу выполняли вручную.

«На любой ледовой арене внимание обычно приковано к конькобежцам. Однако для успешного выступления важно не только их мастерство, но и условия для соревнований, – в частности, лёд. Насколько быстрым получится забег, удастся ли пробежать без помарок – всё это зависит от качества покрытия, а за него отвечают ледовары», – рассказали в центре.