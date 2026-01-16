Подмосковные биатлонистки взяли серебро и бронзу на этапе Кубка России

16 января 2026, 18:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсменки из Московской области завоевали две медали на этапе Кубка России по биатлону. В копилке команды — серебряная и бронзовая награды. Медали подмосковным биатлонисткам принес женский спринт на дистанции 7,5 км, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.