Подмосковные биатлонистки взяли серебро и бронзу на этапе Кубка России
Спортсменки из Московской области завоевали две медали на этапе Кубка России по биатлону. В копилке команды — серебряная и бронзовая награды. Медали подмосковным биатлонисткам принес женский спринт на дистанции 7,5 км, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
Второе место заняла Анастасия Халили, третьей финишировала Кристина Резцова. Обе спортсменки представляют Центр олимпийских видов спорта Московской области и СШОР «Истина» из Истры. Победу в гонке одержала спортсменка из Свердловской области.
Этап Кубка России по биатлону проходит с 16 по 18 января 2026 года в деревне Демино Ярославской области. Соревнования организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».
Также подмосковные биатлонисты продолжают выступления в Кубке Содружества. Московскую область на турнире представляют Кристина Резцова, Анастасия Халили и Саид Каримулла Халили. Кубок Содружества включает шесть этапов: пять из них принимают города России, еще один проходит в белорусских Раубичах. Финал соревнований традиционно состоится в Мурманске в начале апреля 2026 года.
