В Подмосковье в новогодние праздники известные фигуристы покажут ледовые спектакли
На катках Московской области с 9 по 25 января будут проходить ледовые спектакли Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева. В них примут участие звёзды фигурного катания, олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта России.
В январе жители и гости Подмосковья увидят 14 ледовых шоу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
С 9 по 18 января зрителей ждёт постановка сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик» под художественным руководством Навки и Чернышева. На льду выступят прославленные фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Максим Ковтун и другие.
С 17 по 25 января в четырёх муниципальных округах Подмосковья пройдут ледовые спектакли «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой. Вместе с ней на лёд выйдут титулованные спортсмены Майя Хромых, Илья Миронов и Ясмина Кадырова.
Расписание шоу «Щелкунчик» и «Сказ о Руси» можно найти на сайте.
