В Подмосковье в новогодние праздники известные фигуристы покажут ледовые спектакли

30 декабря 2025, 22:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На катках Московской области с 9 по 25 января будут проходить ледовые спектакли Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева. В них примут участие звёзды фигурного катания, олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта России.