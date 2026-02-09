Ледовые спектакли в Подмосковье собрали более 14 тысяч зрителей
7 и 8 февраля на подмосковных катках состоялись ледовые шоу с участием Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева. Мероприятия посетили свыше 14 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Показы спектакля «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева прошли в Серпухове, Чехове, Красногорске и Дзержинском. В постановке приняли участие известные фигуристы, в том числе серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также другие титулованные спортсмены — чемпионы России, Европы и мира.
В те же дни в Одинцовском округе и Королёве впервые был представлен ледовый спектакль Ирины Слуцкой «Сказ о Руси». Вместе с ней на лёд вышли Илья Миронов — серебряный призёр зимних юношеских Олимпийских игр и финала юниорского Гран-при, Ясмина Кадырова — серебряный призёр Кубка России, Юко Кавагути — чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионатов мира и трёхкратная чемпионка России, а также другие профессиональные фигуристы.
Заключительные показы «Сказа о Руси» состоятся 14 февраля в Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске и 15 февраля в городском парке Солнечногорска.
Вход на мероприятия свободный. Возрастное ограничение — 0+. Подробности размещены в официальных сообществах организатора во «ВКонтакте» и Telegram. Организатором выступает автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
