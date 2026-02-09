Ледовые спектакли в Подмосковье собрали более 14 тысяч зрителей

09 февраля 2026, 17:53

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

7 и 8 февраля на подмосковных катках состоялись ледовые шоу с участием Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева. Мероприятия посетили свыше 14 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.