В Клину продолжается капремонт лицея № 10 имени Менделеева
В городском округе Клин на Бородинском проезде, 23 продолжаются работы по капитальному ремонту лицея № 10 имени Д. И. Менделеева. Подрядная организация завершила демонтаж внутренних конструкций здания, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети».
Как отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский, на объекте задействованы 20 специалистов и две единицы техники. В настоящее время завершён демонтаж, ведётся подготовка к штукатурным работам и монтаж инженерных систем.
Согласно техническому заданию, в учебном корпусе 1962 года постройки общей площадью 4 134 кв. метра планируется провести ремонт кровли и фасада, обновить входную группу, полностью заменить окна и двери, выполнить внутреннюю отделку помещений и благоустроить прилегающую территорию.
Кроме того, предусмотрена замена всех инженерных коммуникаций, включая трубопроводы, электропроводку и систему пожарной сигнализации. В классы, пищеблок, спортивный и актовый залы будет поставлена новая мебель и современное оборудование.
Завершение капитального ремонта намечено на 1 сентября 2026 года.