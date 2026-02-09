В Клину продолжается капремонт лицея № 10 имени Менделеева

09 февраля 2026, 17:38

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В городском округе Клин на Бородинском проезде, 23 продолжаются работы по капитальному ремонту лицея № 10 имени Д. И. Менделеева. Подрядная организация завершила демонтаж внутренних конструкций здания, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.