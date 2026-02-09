В Мособлпожспасе напомнили о смертельной опасности несанкционированных горок

09 февраля 2026, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

После сильных снегопадов в Подмосковье повсеместно стали появляться стихийные снежные горки. Однако катание с них грозит бедой, если склон ведёт на проезжую часть или к железнодорожным путям. В таких случаях безобидное веселье может обернуться трагедией.





Главное, что нужно запомнить, – кататься можно только в специально оборудованных местах, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.



«На стихийной горке под снегом могут скрываться вмёрзшие коряги, пни, корни деревьев и даже арматура. Кроме того, такие склоны часто выходят на лёд водоема или проезжую часть. А поблизости могут располагаться линии электропередачи, заборы и столбы, которые нередко оказываются для катающихся смертельным препятствием. Родителям нужно обязательно побеседовать с детьми на тему безопасного досуга, чтобы они выбирали для зимних развлечений только специально приспособленные для этого трассы», – подчеркнул заместитель начальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин.