Легендарная жительница Электрогорска Валентина Шорикова отметила 85-летие
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов поздравил с 85-летним юбилеем жительницу Электрогорска Валентину Александровну Шорикову. Он передал подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и депутата Мособлдумы Линары Самединовой, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Встреча прошла в домашней обстановке в окружении родных и активистов городского Совета ветеранов.
«Валентина Александровна, желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и внимания близких», – сказал Семёнов.Жизнь Валентины Шориковой – пример стойкости, доброты, любви к людям и родному городу. Она родилась в марте 1941 года. Отец ушёл на фронт и скончался от ран. Девочка с матерью и сёстрами выживали в тылу благодаря собственному хозяйству.
С восьмого класса жизнь Шориковой неразрывно связана с Электрогорском. Она была старшей пионервожатой в школе №16, добилась присвоения дружине имени Героя Советского Союза Юрия Смирнова, создала знаменитый кукольный театр.
25 лет работала в Электрогорском институте нефтепереработки, прошла путь от экономиста до начальника охраны. Создала библиотеку профкома и превратила её в крупный культурный центр.
Валентина Александровна 15 лет состоит в Совете ветеранов, является членом «Боевого братства», основала организацию «Дети войны» в Электрогорске. Её проникновенные «Уроки мужества» о Сталинграде, блокаде, подвигах Зои Космодемьянской знают школьники всего города.
Сегодня Валентина Александровна остаётся главным пульсом городской жизни. Она знает все новости, конспектирует афиши, звонит друзьям и заряжает всех оптимизмом. Рядом с ней – любящая дочь Наталья, внуки и правнуки.