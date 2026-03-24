Легендарная жительница Электрогорска Валентина Шорикова отметила 85-летие

24 марта 2026, 14:26

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов поздравил с 85-летним юбилеем жительницу Электрогорска Валентину Александровну Шорикову. Он передал подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и депутата Мособлдумы Линары Самединовой, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Встреча прошла в домашней обстановке в окружении родных и активистов городского Совета ветеранов.

«Валентина Александровна, желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и внимания близких», – сказал Семёнов.