В Павловском Посаде инспекторы поздравляли женщин-водителей с 8 марта цветами

09 марта 2026, 11:41

В преддверии Международного женского дня в Павлово-Посадском городском округе сотрудники Госавтоинспекции провели ежегодную акцию «Цветы для автоледи». Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Фото: администрация Павлово-Посадский г.о.

6 марта инспекторы останавливали на дорогах автомобили, за рулем которых находились женщины, и дарили им яркие букеты. Полицейские желали им безопасных дорог и хорошего настроения, а также напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения.Автомобилистка Татьяна Маннинен призналась, что такое с ней случилось впервые. Вместе с ней в машине ехала дочь в автокресле, обе были пристегнуты. Женщина отметила, что всегда старается придерживаться ПДД, и до последнего момента не могла понять причину остановки.«Нам пожелали хорошей дороги и подарили цветочки – и мне, и доче. Ей было особенно приятно. Спасибо всем, кто организует такие подарки для женщин», – поделилась Татьяна.