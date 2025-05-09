В Рузе принесли цветы к установленной стеле «Населённый пункт воинской доблести»

Фото: пресс-служба администрации Рузского м. о.
На центральной площади Рузы возложили цветы к установленной накануне 80-летия Победы стеле «Населённый пункт воинской доблести». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Возведения монумента ждали все жители Рузского муниципального округа. Стела высотой 7,6 м символизирует острие меча, готового защищать. А пламя огня напоминает о стойкости и несгибаемом духе защитников Отечества.
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«В Рузе теперь есть ещё одно памятное место как знак искренней народной благодарности и вечной признательности поколению победителей», – сказал глава округа Александр Горбылёв.Прилегающую к стеле территорию благоустроили. Там появились зелёные насаждения и современное освещение.
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Лора Луганская