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Подмосковные каноисты завоевали две медали на чемпионате Европы

оригинал Фото: istockphoto.com/lucamato

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области Сергей Свинарёв и Алексей Коровашков на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Соревнования проходили в Португалии с 11 по 14 июня и собрали лучших европейских гребцов.

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Сергей Свинарёв. Он победил в заплыве на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров среди мужчин. Серебро в этой дисциплине получил представитель Испании, а бронзу — белорусский спортсмен», — говорится в сообщении.
А Алексей Коровашков занял второе место в заплыве на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Победу он уступил гребцу из Чехии, а третье место занял представитель Греции.
Лев Каштанов

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