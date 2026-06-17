Подмосковные каноисты завоевали две медали на чемпионате Европы

17 июня 2026, 13:39

оригинал Фото: istockphoto.com/lucamato

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области Сергей Свинарёв и Алексей Коровашков на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Португалии с 11 по 14 июня и собрали лучших европейских гребцов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Сергей Свинарёв. Он победил в заплыве на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров среди мужчин. Серебро в этой дисциплине получил представитель Испании, а бронзу — белорусский спортсмен», — говорится в сообщении.