«Легенды футбола» сыграли с жителями Зарайска на районном стадионе

02 августа 2026, 13:37

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В первый августовский выходной сборная звезд российского футбола приехала на матч в Зарайск. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.







В этом подмосковном городе впервые состоялся матч команды «Легенды футбола». Гости одержали победу.



На стадионе, расположенном на улице Московской, собрались более 1500 зрителей, чтобы вживую увидеть звёзд футбола и поддержать свою сборную. Атмосфера была накалена до предела: болельщики громко поддерживали свои команды, повсюду развевались флаги, а эмоции не утихали ни на минуту.



За команду «Легенд» на поле вышли такие известные игроки, как Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Тарасов и Александр Ширко. Игру комментировали Олег Жолобов и Виктор Гусев, которые, как всегда, создавали атмосферу настоящего футбольного праздника.





«Все великолепно, отличное поле. Самое главное – количество детей, которые пришли сегодня, это радует! Потому что чем больше детей занимается футболом, спортом, тем лучше. Здесь созданы все условия: хороший стадион, качественное поле для игры в футбол. Самое главное, чтобы дети хорошо учились, потому что если не получится в спорте, нужны очень хорошие, умные люди в нашей стране. Так что самое главное – это учёба. Спорт – это уже второе. Мы уже несколько лет принимаем участие в проекте «Выходи во двор», нам это доставляет удовольствие и, конечно, это способствует развитию спорта» , — сказал Андрей Тихонов .





Перед главным матчем знаменитые спортсмены провели мастер-класс для детей из местной спортивной школы. Ребята не только получили ценные советы от профессионалов, но и вышли на поле, чтобы сыграть против звёзд футбола. Гости раздали автографы и сфотографировались с болельщиками.



Кроме того, состоялась традиционная встреча «Легенд» с семьями участников СВО из Зарайска. Дети были награждены памятными подарками.



Матч, организованный в рамках гала-вечера, сразу же привлёк внимание зрителей. Сборная Зарайска не собиралась уступать без борьбы – хозяева поля начали активно и создали несколько опасных моментов у ворот Легенд. Однако мастерство и опыт звёздной команды проявились во втором тайме. Легенды перехватили инициативу, забив несколько эффектных голов, и в итоге одержали победу. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу Легенд.





Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».



