Губернатор Воробьёв поздравил ветерана ВОВ из Чехова со 101-летием

02 августа 2026, 11:32

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: www.kremlin.ru)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем канале в МАКС поздравил ветерана Великой Отечественной войны Илью Сударчикова из Чехова со 101-летием.





В 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, молодой человек отправился на фронт защищать Родину. Сударчиков служил связистом и механиком на артиллерийском тягаче. В мае 1945 года он находился на границе между Россией и Турцией.



После окончания Великой Отечественной войны мужчина продолжил службу еще на протяжении семи лет. Он получил звание старшего лейтенанта и впоследствии работал преподавателем в сержантской школе.



В 1955 году Сударчиков переехал в город Чехов и устроился на работу в Полиграфкомбинат. Сначала он был учеником печатника, а затем стал заведующим печатным отделом. В общей сложности Илья Алексеевич проработал там 68 лет.



За свою службу Сударчиков был удостоен ряда наград, среди которых — «За боевые заслуги», «За победу над Германией», а также памятная медаль, посвященная 80-летию Победы.





«От всей души желаю Илье Алексеевичу здоровья, тепла и внимания близких. Спасибо за ваш подвиг и пример для всех нас», — заключил глава Московской области.