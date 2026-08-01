VIII Кубок Александра Овечкина стартовал на аренах Подмосковья

01 августа 2026, 17:26

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Сегодня, 1 августа, на ледовых аренах Московской области начался VIII Кубок Александра Овечкина – одно из самых значимых событий в мире детско-юношеского хоккея. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.







Восьмой сезон турнира, названного в честь легендарного российского хоккеиста, объединил 24 команды из ведущих спортивных школ и академий страны. За Кубок будут сражаться представители 18 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Уфу, Омск, Тольятти, Новомосковск, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Хабаровск, Череповец, Челябинск, Сочи, а также команды из Подмосковья: Подольска, Балашихи, Мытищ и Красногорска.



На открытии турнира в Красногорске участников поприветствовал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.





«Вы сегодня являетесь участниками самого крупного детского хоккейного Кубка в стране, который уже стал международным брендом. Желаю всем победы, обойтись без травм и приглашаю на финальный день Кубка, который пройдет в Мытищах 8 августа. В этот день мы не только узнаем победителя, но и станем свидетелями звёздного матча, в котором сыграют команды Овечкина-Орлова и Ковальчука-Панарина», — заявил он.



По результатам жеребьевки, которую провел сам Александр Овечкин в прямом эфире Матч ТВ вместе с Дмитрием Губерниевым, команды распределены по группам:



Группа «А» – «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), «Арена Плей Трактор» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), Академия Михайлова (Новомосковск, Тульская область).



Группа «Б» – ЦСКА (Москва), «Крылья Советов» (Москва), «Авангард» (Омск), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Лада» (Тольятти).



Группа «В» – «Локомотив» (Ярославль), «Ак Барс» (Казань), «Витязь» (Московская область, Подольск), ХК «Буран» (Москва), «СШОР им. Ляпкина» (Московская область, Балашиха), «Сочи» (Сочи).



Группа «Г» – «Красная машина Юниор» (Московская область, Красногорск), «Красная машина Атлант» (Московская область, Мытищи), «Трактор» (Челябинск), «Амур» (Хабаровск), «Северсталь» (Череповец), Академия Харламова (Москва).





С 1 по 7 августа на двух ключевых ледовых аренах региона — «Красногорск Арене» имени В. В. Петрова и «Арене Мытищи» имени В. И. Шалимова — пройдут матчи. 8 августа в Мытищах состоится финал турнира и традиционный гала-матч с участием легенд мирового хоккея и действующих игроков NHL. Александр Овечкин лично объявит имя нового обладателя Кубка и вручит трофей победителям.



За восемь лет Кубок Александра Овечкина превратился из визитной карточки Подмосковья в уникальную международную площадку для молодых талантов. В этом сезоне интрига особенно высока: действующий чемпион, московский ЦСКА, который уже пять раз побеждал, будет защищать свой титул. 23 команды-соперника стремятся свергнуть армейцев с пьедестала.





Идея создания турнира, который проходит в Московской области с 2018 года, принадлежит губернатору Андрею Воробьёву. Именно он предложил великому хоккеисту дать своё имя соревнованию, и Александр Овечкин поддержал инициативу.





Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Оперативная информация, расписание и прямые трансляции всех матчей доступны в официальном сообществе турнира в «VK» , телеграм-канале Александра Овечкина и на сайте Кубка .



