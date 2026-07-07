В Подольске началось строительство термального комплекса с бассейнами
Строительство спортивно-оздоровительного центра «Екатеринград» стартовало в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Застройщик известил ведомство о начале работ.
«В настоящее время строители приступили к подготовке площадки, на которой возведут центр», — говорится в сообщении.Площадь объекта составит около 12 тысяч квадратных метров. Там обустроят термальный комплекс и семь бассейнов, включая открытый всесезонный, 16 видов бань и саун, спортивную и детскую развлекательную зоны, SPA-пространство, кафе, рестораны, специализированный магазин, а также подземную парковку.
Сдать объект в эксплуатацию планируют в марте 2027 года.