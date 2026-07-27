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«Легенды футбола» сыграют с жителями Зарайска на районном стадионе 1 августа

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда звёзд футбола 1 августа сыграет с любительской сборной Зарайска в рамках пятого, юбилейного, сезона проекта «Выходи во двор». Игра состоится на поле Зарайского районного стадиона, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Гала-матч станет продолжением летней серии встреч профессиональных спортсменов с любителями. За команду легенд сыграют Дмитрий Аленичев, который выступит также в качестве тренера, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Тарасов и Александр Ширко.

Бессменные комментаторы проекта – спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев. Прославленные футболисты проведут для детей мастер-класс и пообщаются с юными спортсменами.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Всего в пятом сезоне запланировано 10 матчей в разных городах. Они уже прошли в Клину, Раменском, Можайске, Долгопрудном, Малаховке, Воскресенске, Видном и Лотошине.

Программа мероприятия доступна по ссылке.
Лора Луганская

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