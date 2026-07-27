Жителям Подмосковья назвали даты и способы голосования на выборах в сентябре
Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Голосование продлится три дня, чтобы избиратели могли выбрать удобный способ: очно, дистанционно или на дому. Об этом сообщает ЦИК.
Особое внимание в кампании уделяют дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Этот формат позволяет голосовать через компьютер или смартфон при наличии подтверждённой учётной записи на «Госуслугах». В ЦИК советуют заранее проверить пароль от аккаунта. Подать заявление на ДЭГ можно до 14 сентября включительно.
После регистрации избирателя исключат из списков для очного голосования — получить бумажный бюллетень уже не получится. Сама подача заявления ещё не даёт права голоса: с 18 по 20 сентября нужно повторно авторизоваться на портале и завершить процедуру. Для тех, кто будет не по месту регистрации, работает механизм «Мобильный избиратель».
Заявление о включении в список по фактическому нахождению принимают с 3 августа по 14 сентября через «Госуслуги», МФЦ или ТИК, а с 9 по 14 сентября — и в участковых комиссиях. Проголосовать на дому смогут граждане, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, инвалидности или из-за ухода за другим человеком.
Заявление в участковую комиссию принимают с 10 сентября до 14:00 20 сентября в устной или письменной форме. Традиционное голосование сохраняется. Участки работают с 8:00 до 20:00. Адрес своего участка можно узнать на сайте ЦИК.
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