Жителям Подмосковья назвали даты и способы голосования на выборах в сентябре

27 июля 2026, 16:09

Фото: Istock/Zerbor

Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Голосование продлится три дня, чтобы избиратели могли выбрать удобный способ: очно, дистанционно или на дому. Об этом сообщает ЦИК.