Юниорки из Подмосковья победили на Спартакиаде молодёжи по гольфу

18 августа 2025, 12:52

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда юниорок Московской области одержала победу на соревнованиях по гольфу в рамках VI Спартакиады молодёжи России, а юноши из Подмосковья заняли третье место. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





За подмосковную команду юниорок выступали химчанки Алиса Молоканова и Мария Маилян.





«В первом раунде турнира Алиса Молоканова вышла на второе место, а Мария Маилян стала четвёртой. Во втором раунде Алиса Молоканова поднялась на первое место, Мария Маилян — на третье. А по итогам финального раунда Алиса Молоканова и Мария Маилян заняли первое и второе места соответственно», — говорится в сообщении.