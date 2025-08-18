Юниорки из Подмосковья победили на Спартакиаде молодёжи по гольфу
Команда юниорок Московской области одержала победу на соревнованиях по гольфу в рамках VI Спартакиады молодёжи России, а юноши из Подмосковья заняли третье место. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
За подмосковную команду юниорок выступали химчанки Алиса Молоканова и Мария Маилян.
«В первом раунде турнира Алиса Молоканова вышла на второе место, а Мария Маилян стала четвёртой. Во втором раунде Алиса Молоканова поднялась на первое место, Мария Маилян — на третье. А по итогам финального раунда Алиса Молоканова и Мария Маилян заняли первое и второе места соответственно», — говорится в сообщении.Такой результат вывел девушек на первое место в общекомандном зачёте. Второе место заняли москвички, а третье — представительницы Санкт-Петербурга.
В занявшую третье место команду юниоров Московской области вошли спортсмены из Химок Глеб Сотников Марк Пучков. Первое и второе места среди юношей заняли сборные Москвы и Красноярского края.