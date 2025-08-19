Тхэквондисты из Подмосковья завоевали восемь медалей всероссийского турнира
Одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТФ на призы спортивного клуба «Чемпион». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Золото команде Подмосковья принесла Сабина Омарова. Она стала лучшей среди женщин в весовой категории до 73 килограммов.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Хайбула Курбанов, выступавший в весовой категории до 87 килограммов, Карим Рамазанов (весовая категория до 80 килограммов) и Арам Мурадян (весовая категория до 58 килограммов).
А бронзовые награды завоевали Ксения Гусева в весе 47 кг, Анна Жигалёва в весе до 62 кг, Рамазан Рамазанов в весе до 74 кг и Егор Голубин в весе до 78 кг.
Соревнования проводились в Дагестане с 15 по 18 августа.
