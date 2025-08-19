Тхэквондисты из Подмосковья завоевали восемь медалей всероссийского турнира

19 августа 2025, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТФ на призы спортивного клуба «Чемпион». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.