В Подмосковье обнаружили нарушения в деятельности недропользователей
Деятельность компаний, добывающих общеполезные ископаемые, проверили в пяти округах Московской области. По итогам проверки девяти юрлицам вынесли предупреждения о недопустимости нарушений, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Мы постоянно получаем информацию о признаках нарушений в отрасли. Между тем, все участники рынка и надзорные органы должны руководствоваться двумя незыблемыми принципами. Первый — соблюдение баланса между нуждами экономики и состоянием недр. Второй — максимальное сокращение негативного воздействия, отсутствие дискомфорта для населения в ходе проведения работ», — отметил глава Минэкологии региона Виталий Мосин.В ведомстве уточнили, что предостережения о недопустимости нарушений правил разработки недр получили компании, работающие Сергиево-Посадском и Павлово-Посадском округах, Серебряных Прудах, Коломне и Воскресенске.