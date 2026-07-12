Определились все полуфиналисты ЧМ-2026
Последний четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Швейцарий завершился победой южноамериканской команды. Прямую трансляцию вёл стриминговый сервис Okko.
Уже на 10-й минуте Аргентина вышла вперёд после удара головой Алексиса Мак Аллистера. Точную подачу с углового выполнил Лионель Месси.
Во втором тайме Швейцария смогла сравнять счёт, гол забил Дан Ндой. Однако спустя пять минут главный арбитр встречи Жоау Педру Пиньейру удалил полузащитника швейцарцев Брила Эмболо за вторую жёлтую карточку.
Подопечные Мурата Якина смогли отобороняться и перевести игру в дополнительное время, однако довести матч до серии пенальти им не удалось. На 112-й минуте Хулиан Альварес дальним ударом вывел арегнтинцев вперёд, а точку в концовке поставил Лаутаро Мартинес, забив третий мяч.
Таким образом определились все полуфиналисты ЧМ-2026. В первом матче сразятся Испания и Франция. Другую путёвку в финал мундиаля разыграют между собой сборные Англии и Аргентины.
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