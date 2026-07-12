Определились все полуфиналисты ЧМ-2026

12 июля 2026, 06:49

Фото: istockphoto/Andreyuu

Последний четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Швейцарий завершился победой южноамериканской команды. Прямую трансляцию вёл стриминговый сервис Okko.