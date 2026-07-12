Футболист Месси установил новый рекорд чемпионатов мира
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вписал своё имя в историю чемпионатов мира, установив очередной рекорд. Прямую трансляцию встречи ведёт стриминговый сервис Okko.
Нападающий первым в истории турнира достиг отметки в десять голевых передач. Исторический ассист случился на 10‑й минуте матча, который проходил в Канзас‑Сити. Месси отдал результативную передачу Алексису Макаллистеру, который вывел свою команду вперёд. Ранее рекорд по числу голевых передач на мировых первенствах принадлежал Диего Марадоне – на его счету было восемь ассистов.
Сейчас идёт второй тайм матча между Аргентиной и Швейцарией. После гола Маккалистера швейцарцы смогли отыграться, забитым мячом отметился Дан Ндой.
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