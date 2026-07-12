Футболист Месси установил новый рекорд чемпионатов мира

12 июля 2026, 05:38

Месси побил рекорд Марадоны по голевым передачам на ЧМ

Лионель Месси (Фото: Instagram* / @leomessi)

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вписал своё имя в историю чемпионатов мира, установив очередной рекорд. Прямую трансляцию встречи ведёт стриминговый сервис Okko.