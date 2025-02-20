Абаев раскрыл, от кого зависит исход чемпионской гонки в РПЛ

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Исход чемпионства в Российской Премьер-Лиге зависит от петербургского «Зенита», поскольку у него самый сильный состав. Об этом порталу Metaratings.ru рассказал экс-вратарь нескольких российских клубов Илья Абаев.
«Зенит» определённо является лидером РПЛ. Эта команда отлично укомплектована. «Спартак» пытается усилиться и приблизиться к нему. Футболисты «Зенита» серьёзно относятся не только к играм с лидерами, но и с аутсайдерами. Так что проблем с мотивацией у них нет. У «Зенита» самый сильный состав, исход чемпионской гонки зависит от него. У Семака больше шансов победу в этом сезоне, чем у его конкурентов», — прокомментировал собеседник.«Зенит» находится на втором месте турнирной таблицы РПЛ, по итогам 18 туров команда набрала 39 очков, как и «быки» из «Краснодара», однако уступает им в дополнительных показателях.
Ранее стало известно, о чем не смогли договориться «Родина» и «Спартак».
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