РПЛ ведет подсчет возможного рекорда Артема Дзюбы

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На сегодняшний день РПЛ проводит статистику, связанную с установлением возможного рекорда форварда Артема Дзюбы по параметру «гол+пас» в премьер-лиге.
В 2024 году журналисты «СЭ» совместно с порталом «Спортс» посчитали, что у Дзюбы 83 голевых передачи, а у бывшего полузащитника, а ныне тренера «Локо» Лоськова — 135. Таким образом, он является лидером по числу результативных действий в чемпионате России — 255 очков. При этом Дзюба отстает на 9 очков. Однако цифры не являются официальными, тем не менее РПЛ начала заниматься оцифровкой протоколов с момента основания лиги.
По его словам, сейчас эта работа становится более очевидной, и уже начались переговоры с информационным и коммерческим партнерами. При этом отмечается, что основной задачей является объединение общедоступной информации, и последующая интеграция с данными текущего сезона.
Так, Дзюбе нужно набрать еще девять очков, чтобы превзойти Лоськова по числу результативных баллов в премьер-лиге.
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«Убеждены, что официальная статистика должна формироваться и быть представлена исключительно Лигой. К сожалению, до текущего сезона в РПЛ не занимались ретроспективной статистикой. Однако в прошлом 2024 году, еще до момента представления альтернативной статистики Дзюбы, спортивный департамент Лиги начал заниматься оцифровкой протоколов матчей с момента основания РПЛ (РФПЛ)», — рассказал представитель РПЛ в беседе с «РБ Спорт».
По его словам, сейчас эта работа становится более очевидной, и уже начались переговоры с информационным и коммерческим партнерами. При этом отмечается, что основной задачей является объединение общедоступной информации, и последующая интеграция с данными текущего сезона.
Так, Дзюбе нужно набрать еще девять очков, чтобы превзойти Лоськова по числу результативных баллов в премьер-лиге.
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Элина Позднякова