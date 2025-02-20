Названа примерная сумма трансфера Глебова из «Ростова» в «Динамо»

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Трансфер полузащитника «Ростова» Данила Глебова может обойтись «Динамо» в девять миллионов евро. Как пишет «РБ Спорт», переговоры между клубами завершились накануне вечером.
Из общей суммы гарантированы семь миллионов. Сначала пять, а летом — еще два. Если Глебов достигнет определенного отрезка по числу проведенных за «Динамо» игр, «Ростов» получит еще миллион сверху. А еще один миллион — при победе «бело-голубых» в Кубке страны, либо чемпионате.
Вчера игрок проходил медосмотр в одной из московских клиник.
В нынешнем сезоне футболист сыграл в 17 матчах, а всего за «Ростов» — 191 игру. Данилу Глебову 25 лет.
Ранее эксперт назвал команду, от которой зависит исход чемпионства Российской Премьер-Лиги.
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Вчера игрок проходил медосмотр в одной из московских клиник.
В нынешнем сезоне футболист сыграл в 17 матчах, а всего за «Ростов» — 191 игру. Данилу Глебову 25 лет.
Ранее эксперт назвал команду, от которой зависит исход чемпионства Российской Премьер-Лиги.
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Никита Кротов