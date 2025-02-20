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Названа примерная сумма трансфера Глебова из «Ростова» в «Динамо»

Сумма трансфера Глебова из «Ростова» в «Динамо» может составить 9 млн евро
Фото: istockphoto/darkojow

Фото: istockphoto/darkojow

Трансфер полузащитника «Ростова» Данила Глебова может обойтись «Динамо» в девять миллионов евро. Как пишет «РБ Спорт», переговоры между клубами завершились накануне вечером.
Из общей суммы гарантированы семь миллионов. Сначала пять, а летом — еще два. Если Глебов достигнет определенного отрезка по числу проведенных за «Динамо» игр, «Ростов» получит еще миллион сверху. А еще один миллион — при победе «бело-голубых» в Кубке страны, либо чемпионате.

Вчера игрок проходил медосмотр в одной из московских клиник.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в 17 матчах, а всего за «Ростов» — 191 игру. Данилу Глебову 25 лет.

Ранее эксперт назвал команду, от которой зависит исход чемпионства Российской Премьер-Лиги.

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Боец UAE Warriors Зайнуков: Оливейра и Умар Нурмагомедов устроили бы настоящее шоу из боя
Боец UAE Warriors Зайнуков назвал Оливейру возможным соперником Нурмагомедова
21 февраля 2025, 13:41

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов потерпел первое в своей карьере поражение от грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 311. Об этом бое и о возможном следующем сопернике спортсмена из Дагестана порассуждал Боец UAE Warriors Магомед Зайнуков.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он отметил, что каждый боец должен пройти через то, с чем столкнулся Умар в бою против оппонента из Грузии, впрочем, уже много лет живущего в США. Это травма, боль и невозможность задействовать весь свой арсенал. Зайнуков напомнил, что у Нурмагомедова была травмирована рука, которую он продолжает лечить до сих пор. Он также предположил, что по ходу поединка, возможно, следовало сменить тактику.

«Можно было бы удары руками заменить на удары локтями. Мы не считали, что проигрываем по итогам трёх раундов. Это сложно, когда ты так дерешься, когда у тебя рука болит всё сильнее с каждым ударом», — сказал Магомед.

По его словам, он после того боя, прошедшего 18 января, ещё не видел Умара, который продолжает реабилитацию травмированной руки. Зайнуков напомнил, что бразилец Винисиус Оливейра в своё время бросал вызов Нурмагомедову. Магомед считает этого бойца достойным соперником и уверен, что их бой с Умаром получился бы равным и зрелищным, так как соперники достойны друг друга.

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#сша
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#интервью
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Трюдо едко пошутил в адрес Трампа после победы Канады над сборной США на турнире Четырёх наций
Трюдо высмеял Трампа после победы Канады над сборной США на Кубке Четырёх наций
21 февраля 2025, 13:15

Джастин Трюдо (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

В Канаде в ночь на 21 февраля (по московскому времени - прим. ред.) завершился финальный матч Кубка Четырёх наций, в которой сборная Кленовых Листьев победила национальную команду США. После этого премьер-министр страны-хозяйки турнира Джастин Трюдо с едкой иронией высказался в адрес американского президента Дональда Трампа.
В Кубке Четырёх наций участвовали национальные сборные Канады, США, Финляндии и Швеции, составленные из лучших игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за океаном. По итогам кругового турнира в финал достаточно предсказуемо вышли команда Канады и американцы. К слову, в групповом турнире сборная США без особых проблем обыграла канадцев со счётом 3:1.

Перед решающим матчем Трамп позвонил главе канадского правительства и, обсуждая предстоящую игру, завёл уже знакомую песню о том, что «когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом».

«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — написал Трюдо в своей социальной сети Х после победы родоначальников хоккея в решающем матче.

Основное время финальной игры закончилось вничью 2:2, причём канадцы уступали по ходу встречи и отыгрались ближе к концу второго периода. Третий отрезок прошёл без заброшенных шайб, а на 9-й минуте овертайма точный бросок нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида принёс победу сборной Канады.

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#сша
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Боец UAE Warriors Зайнуков: Наш Гасанов даст бой любому из топ-3 в UFC
Боец UAE Warriors Зайнуков высоко оценил перспективы чемпиона АСА Гасанова в UFC
21 февраля 2025, 11:37

Фото: istockphoto/maria zheleznova

В боевых единоборствах не так уж редки случаи, когда бойцы переходят из одной организации или серии турниров в другую. Боец UAE Warriors Магомед Зайнуков поделился мыслями о возможном переходе чемпиона АСА Магомедрасула Гасанова в престижную UFC.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он отметил, что каждый боец мечтает попасть в эту ведущую спортивную организацию, проводящую бои по смешанным единоборствам. Те, кто говорят, будто не хотят выходить в октагон на глазах могущественного Дэны Уайта, просто лукавят, считает Магомед.

Что касается чемпиона АСА Гасанова, то его коллега по спортивной дисциплине уверен: он не затеряется в UFC в своей средней весовой категории.

«Он вполне сможет конкурировать. Гасанов хорош в борьбе и в обмене ударами. Из топ-3 весовой категории он сможет дать бой любому сопернику», — сказал Зайнуков.

Самым сильным бойцом в среднем весе собеседник издания назвал Хамзата Чимаева — постоянного эксперта MMA.Metaratings.ru. По словам Магомеда, он очень хорошо провёл свой последний бой и доказал, что не зря называет себя «королём» в этой весовой категории. Однако Гасанов мало в чём ему уступает, обладая навыками борьбы и хорошей ударной техникой, заключил Зайнуков.

В активе Магомедрасула Гасанова 21 победа и два поражения в октагоне. 8 февраля на турнире АСА 183 он одержал победу над Шамилем Абдулаевым и стал победителем Гран-при АСА в среднем весе.

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#победа
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#чемпионат
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Алина Кабаева в новом статусе появилась на чемпионате России по художественной гимнастике – фото
21 февраля 2025, 11:25

Алина Кабаева (фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, недавно занявшая пост главы сборной России по художественной гимнастике, появилась на чемпионате России. Фотографии с мероприятия опубликовал официальный Telegram-канал академии спортсменки «Небесная грация».
На новых кадрах 41-летняя Кабаева позирует вместе с четырёхкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым и гимнасткой академии Марией Борисовой. Позже канал опубликовал видео, на котором Алина обнимает Марию и поздравляет её с победой.

В интервью Борисова призналась, что победить ей помогла именно поддержка Кабаевой и её рекомендации.


Напомним, что Ирина Винер на прошлой неделе покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ранее пользователи сети уже сравнивали Алину Кабаеву с её наставницей, которая известна жестокими методами работы. Обсуждение было вызвано распространившимся видео, на котором Кабаева отчитывает подопечную, которая расплакалась из-за критики. Сама Винер неоднократно заявляла, что хочет в будущем видеть на своём месте именно Кабаеву.

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#спорт
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РПЛ ведет подсчет возможного рекорда Артема Дзюбы
20 февраля 2025, 15:40

Фото: iStock/Pixfly

На сегодняшний день РПЛ проводит статистику, связанную с установлением возможного рекорда форварда Артема Дзюбы по параметру «гол+пас» в премьер-лиге.
В 2024 году журналисты «СЭ» совместно с порталом «Спортс» посчитали, что у Дзюбы 83 голевых передачи, а у бывшего полузащитника, а ныне тренера «Локо» Лоськова — 135. Таким образом, он является лидером по числу результативных действий в чемпионате России — 255 очков. При этом Дзюба отстает на 9 очков. Однако цифры не являются официальными, тем не менее РПЛ начала заниматься оцифровкой протоколов с момента основания лиги.

«Убеждены, что официальная статистика должна формироваться и быть представлена исключительно Лигой. К сожалению, до текущего сезона в РПЛ не занимались ретроспективной статистикой. Однако в прошлом 2024 году, еще до момента представления альтернативной статистики Дзюбы, спортивный департамент Лиги начал заниматься оцифровкой протоколов матчей с момента основания РПЛ (РФПЛ)», — рассказал представитель РПЛ в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, сейчас эта работа становится более очевидной, и уже начались переговоры с информационным и коммерческим партнерами. При этом отмечается, что основной задачей является объединение общедоступной информации, и последующая интеграция с данными текущего сезона.

Так, Дзюбе нужно набрать еще девять очков, чтобы превзойти Лоськова по числу результативных баллов в премьер-лиге.

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