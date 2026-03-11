Легенды хоккея сыграют с жителями Лобни 14 марта

11 марта 2026, 17:54

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Заключительная игра V зимнего сезона проекта «Выходи во двор» состоится 14 марта в парке культуры и отдыха города Лобня, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





На лёд выйдут титулованные хоккеисты. Среди них — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, обладатель Кубка Континента Евгений Артюхин, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Соин и Сергей Коньков.



Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Тренером команды легенд выступит двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Им будет противостоять сборная местных жителей. Также в мероприятии примут участие актёр Роман Толкарев и блогер Валерия Кожевникова.



Для зрителей подготовят зону спортивных активностей с конкурсами и призами. Кроме того, для юных спортсменов Сергей Коньков проведёт мастер-класс по хоккею



Программа: