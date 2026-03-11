Студенты Дмитровского техникума побывали на кулинарных мастер-классах в Беларуси
9 и 10 марта в Республике Беларусь прошли мастер-классы, организованные Московской ассоциацией кулинаров совместно с Минским государственным механико-технологическим колледжем и Колледжем кулинарии города Минска. Участниками стали студенты Дмитровского техникума под руководством преподавателя Романа Белова, сообщает Министерство образования Московской области.
Своим опытом с будущими специалистами поделились ведущие эксперты отрасли: президент Московской ассоциации кулинаров Тамара Шарова, шеф-повара Джеймс Редута, Виктор Ключков, Анастасия Сидорова и выпускник Дмитровского техникума Камиль Богиров.
В техникуме отметили, что мероприятие стало важной площадкой для обсуждения современных тенденций в кулинарии, обмена лучшими практиками и укрепления профессиональных связей.
