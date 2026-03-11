В Лобне прошла выездная донорская акция #КодДонораЕдинство
Во Дворце спорта «Лобня» состоялась первая выездная донорская акция в рамках Всероссийского проекта «Код донора. Единство народов России». В мероприятии приняли участие почти 100 жителей города, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
По итогам акции специалисты Центра крови Подмосковья заготовили около 36 литров донорской крови. В ближайшее время она будет направлена в медицинские учреждения региона для помощи пациентам.
Одной из участниц акции стала старший администратор Дворца спорта Анастасия Солодкая. Для неё эта донация стала шестой. По её словам, возможность присоединиться к акции появилась прямо на рабочем месте.
«Если по здоровью нет противопоказаний, то почему бы не поучаствовать? Говорят, кровь обновляется, да и для нас это ничего не стоит. А наша маленькая частичка может спасти чью-то жизнь — какие тут могут быть сомнения?» — поделилась она.В организации мероприятия помогали волонтёры Подмосковья из Лобни — ученики 7–8 классов. Под руководством Екатерины Лобановой из молодёжного центра «Шанс» они помогали участникам и обеспечивали комфортную работу площадки.
Среди участников акции была Диана Носонова, которая совмещает волонтёрскую деятельность с донорством. Девушка учится по направлению «менеджмент» и работает в компании «Билайн». По её словам, волонтёрством она занимается с 2024 года, тогда же впервые решила стать донором.
«Всё прошло легко! Теперь точно знаю: это совсем не страшно. А главное — реально помогаю тем, кто на грани. Пусть это маленький, но очень важный вклад», — рассказала Диана.Всероссийская акция «Код донора. Единство народов России» стартовала 5 марта 2026 года в Москве в рамках мероприятий Года единства народов России. Организаторами выступили Координационный совет при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга, ФМБА России, Национальный фонд развития здравоохранения и Российский Красный Крест.