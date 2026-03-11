В Лобне прошла выездная донорская акция #КодДонораЕдинство

11 марта 2026, 17:26

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Во Дворце спорта «Лобня» состоялась первая выездная донорская акция в рамках Всероссийского проекта «Код донора. Единство народов России». В мероприятии приняли участие почти 100 жителей города, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





По итогам акции специалисты Центра крови Подмосковья заготовили около 36 литров донорской крови. В ближайшее время она будет направлена в медицинские учреждения региона для помощи пациентам.



Одной из участниц акции стала старший администратор Дворца спорта Анастасия Солодкая. Для неё эта донация стала шестой. По её словам, возможность присоединиться к акции появилась прямо на рабочем месте.



«Если по здоровью нет противопоказаний, то почему бы не поучаствовать? Говорят, кровь обновляется, да и для нас это ничего не стоит. А наша маленькая частичка может спасти чью-то жизнь — какие тут могут быть сомнения?» — поделилась она.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

«Всё прошло легко! Теперь точно знаю: это совсем не страшно. А главное — реально помогаю тем, кто на грани. Пусть это маленький, но очень важный вклад», — рассказала Диана.