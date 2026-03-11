Достижения.рф

В Химках построили цех по производству компонентов для лекарств

Цех по производству активных фармацевтических субстанций построили в Химках. Специалисты главного управления государственного строительного надзора Московской области провели итоговую проверку объекта и выдали заключение о его соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Двухэтажный корпус расположен на территории Центра высоких технологий «ХимРар». Площадь постройки составляет около 2 900 квадратных метров.

«В цеху будут выпускать компоненты для инновационных препаратов «ХимРар», в том числе для лечения заболеваний нервной системы и терапии ВИЧ-инфекции», — говорится в сообщении.
Когда производство выйдет на проектную мощность, в цеху появится до 50 рабочих мест.
