В Химках построили цех по производству компонентов для лекарств
Цех по производству активных фармацевтических субстанций построили в Химках. Специалисты главного управления государственного строительного надзора Московской области провели итоговую проверку объекта и выдали заключение о его соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Двухэтажный корпус расположен на территории Центра высоких технологий «ХимРар». Площадь постройки составляет около 2 900 квадратных метров.
«В цеху будут выпускать компоненты для инновационных препаратов «ХимРар», в том числе для лечения заболеваний нервной системы и терапии ВИЧ-инфекции», — говорится в сообщении.Когда производство выйдет на проектную мощность, в цеху появится до 50 рабочих мест.