Раменчанка Ольга Дёмина стала призёром фестиваля «Хрустальный лёд»
Ольга Дёмина из Раменского заняла второе место на фестивале по фигурному катанию «Хрустальный лёд». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фестиваль проходил под руководством прославленного фигуриста Ильи Авербуха в рамках масштабного проекта «Зима в Подмосковье».
«Ольга вновь показала талант и упорство. Она является активным участником любительских мероприятий по фигурному катанию. В этот раз она успешно прошла все отборочные этапы, блистательно выступила на льду и заняла почётное второе место. Это великолепный результат, ставший заслуженной наградой за часы тренировок и искреннюю любовь к этому прекрасному виду спорта», – отметили в администрации.
Проект собрал на катках парков региона сотни фигуристов-любителей. Фестиваль состоял из нескольких отборочных этапов и завершился масштабным гала-концертом, которой прошёл 23 февраля на катке Центрального парка города Пушкино.