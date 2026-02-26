Раменчанка Ольга Дёмина стала призёром фестиваля «Хрустальный лёд»

26 февраля 2026, 18:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Ольга Дёмина из Раменского заняла второе место на фестивале по фигурному катанию «Хрустальный лёд». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Фестиваль проходил под руководством прославленного фигуриста Ильи Авербуха в рамках масштабного проекта «Зима в Подмосковье».

«Ольга вновь показала талант и упорство. Она является активным участником любительских мероприятий по фигурному катанию. В этот раз она успешно прошла все отборочные этапы, блистательно выступила на льду и заняла почётное второе место. Это великолепный результат, ставший заслуженной наградой за часы тренировок и искреннюю любовь к этому прекрасному виду спорта», – отметили в администрации.