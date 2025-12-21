Бывший вратарь «Краснодара» назвал скрытое преимущество команды в гонке РПЛ
Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил перспективы команды в РПЛ.
В беседе с «Metaratings.ru» Синицын заявил, что первое место перед зимним перерывом дало «Краснодару» хороший эмоциональный заряд и повысило шансы на победу в чемпионате.
«Зимнее чемпионство — всегда приятный бонус. В первых матчах весны «Краснодар» встретится с «Ростовом», «Сочи» и «Ахматом». Будет ездить по югу. На бумаге у «Краснодара» самые большие шансы на чемпионство. В том числе из-за календаря. Но за оставшиеся 12 игр может многое произойти», — высказался спортсмен.«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 18 туров, набрав 37 очков. Первый матч весны команда проведёт 28 февраля, сыграв на домашней «Ozon Арене» с «Ростовом». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.