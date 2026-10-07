Легкоатлет Ерофеев из Коломны победил на чемпионате России по спорту глухих

07 октября 2026, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанник коломенского Центра паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Роман Ерофеев завоевал золотую медаль на чемпионате России по спорту глухих. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в Саранске с 3 по 5 октября. В них приняли участие 22 спортсмена из 13 российских регионов.





«Ерофеев стал лучшим в забеге на восемь километров. Трасса проходила по сложному лесному рельефу Лыжно-биатлонного комплекса Саранска», — отмечается в сообщении.