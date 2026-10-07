Легкоатлет Ерофеев из Коломны победил на чемпионате России по спорту глухих
Воспитанник коломенского Центра паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Роман Ерофеев завоевал золотую медаль на чемпионате России по спорту глухих. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходили в Саранске с 3 по 5 октября. В них приняли участие 22 спортсмена из 13 российских регионов.
«Ерофеев стал лучшим в забеге на восемь километров. Трасса проходила по сложному лесному рельефу Лыжно-биатлонного комплекса Саранска», — отмечается в сообщении.Роман Ерофеев является мастером спорта России по спорту глухих. В сентябре прошлого года он выиграл серебряную медаль на чемпионате России по легкоатлетическому кроссу, а в июне текущего года занял третье место на чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с нарушением слуха.