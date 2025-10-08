Легкоатлет из Подмосковья победил на всероссийском турнире «Шиповка юных»

08 октября 2025, 10:57

оригинал Афанасий Казимиров (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Афанасий Казимиров из Московской области стал лидером общего зачёта на всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Казимиров стал вторым в забеге на 60 метров и занял второе место в забеге на 600 метров. В прыжках в длину он победил с результатом 4,75 метра. А в заключительном испытании четырёхборья — метании ядра — результат подмосковного спортсмена составил 28,67 метра.





«Всего Афанасий Казимиров набрал 215 очков и занял первое место в общем зачёте», — говорится в сообщении.