Легкоатлет Никитин из Подмосковья взял золото на чемпионате России

08 августа 2025, 12:58

оригинал Владимир Никитин (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсмен из Московской области Владимир Никитин завоевал золотую медаль в стартовый день чемпионата России по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





На высшую ступень пьедестала Владимир Никитин поднялся по итогам забега на 5 тысяч метров среди мужчин.





«Владимир Никитин пробежал дистанцию за 13 минут 36,63 секунды. Второе место занял представитель Санкт-Петербурга с результатом 13 минут 42,07 секунды. А бронзовую медаль завоевал бегун из Свердловской области. Его результат составил 13 минут 43,30 секунды», — говорится в сообщении.