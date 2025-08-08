Юниорская команда Подмосковья по софтболу заняла призовое место на Спартакиаде
Команда Московской области по софтболу стала второй на соревнованиях среди юниорок в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
В ходе соревнований представительницы Подмосковья победили команды Ростовской и Свердловской областей, Краснодарского края, Крыма и Москвы.
«Финальная игра также прошла с московской командой, но в этот раз подмосковные спортсменки уступили со счётом 2:1 и завоевали серебро. А на третье место вышла команда Крыма», — говорится в сообщении.В составе команды Московской области играли Надежда Черникова, Ксения Агапова, Варвара Третьякова, Елена Долганова, Вероника Долганова, Ольга Ткаля, Диана Долгова, Яна Петрова, Карина Ломова, Ирина Епифанова, Полина Колван, Полина Ильина, Антонина Ильина, Дарья Кобылкина, Татьяна Каширина и Арина Касаткина.