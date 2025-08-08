Юниорская команда Подмосковья по софтболу заняла призовое место на Спартакиаде

08 августа 2025, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области по софтболу стала второй на соревнованиях среди юниорок в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





В ходе соревнований представительницы Подмосковья победили команды Ростовской и Свердловской областей, Краснодарского края, Крыма и Москвы.





«Финальная игра также прошла с московской командой, но в этот раз подмосковные спортсменки уступили со счётом 2:1 и завоевали серебро. А на третье место вышла команда Крыма», — говорится в сообщении.