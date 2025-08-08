«Зенит» отказал «Ахмату» в трансфере защитника Адамова

08 августа 2025, 09:43

Фото: istockphoto / Rafa Jodar

Согласно информации Metaratings.ru, клуб «Ахмат» проявил интерес к трансферу 25-летнего защитника Арсена Адамова и обратился в «Зенит», однако петербургская команда отказалась отпускать игрока. Сам Адамов стремится закрепиться в составе «Зенита».