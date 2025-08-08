«Зенит» отказал «Ахмату» в трансфере защитника Адамова
Согласно информации Metaratings.ru, клуб «Ахмат» проявил интерес к трансферу 25-летнего защитника Арсена Адамова и обратился в «Зенит», однако петербургская команда отказалась отпускать игрока. Сам Адамов стремится закрепиться в составе «Зенита».
В прошлом сезоне он играл за «Ахмат» на правах аренды, проведя 36 матчей во всех турнирах, где отличился одним голом и двумя результативными передачами. В текущем сезоне защитник вышел на поле лишь один раз за «Зенит» и не смог поразить ворота соперников. Контракт Адамова с «Зенитом» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 миллиона евро.
Прежде сообщалось, что экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов может стать новым наставником грозненского «Ахмата». Напомним, что клуб расторг контракт с Александром Сторожуком по взаимному согласию. Представители «Ахмата» уже связывались с Черчесовым по этому вопросу. В текущем сезоне Станислав посетил один из матчей команды.
