Легкоатлеты из Подмосковья взяли девять медалей на международном турнире

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали выиграли представители Московской области на международных соревнованиях по лёгкой атлетике в помещении — в финале серии «Снежная королева», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль завоевал подмосковный бегун Сергей Дубровский на дистанции 1500 метров. В этой же дисциплине на вторую ступень пьедестала почёта поднялся ещё один спортсмен из Московской области — Константин Холмогоров», — говорится в сообщении.Золото выиграли также представители Московской области Данил Чечела в прыжках в длину и Владимир Никитин в забеге на 3000 метров.
Кроме того, подмосковные спортсменки Виктория Горлова и Дарья Нидбайкина завоевали серебро и бронзу соответственно за тройной прыжок. Серебряным призёром стал также легкоатлет из Московской области Николай Вербицкий по итогу забега на 800 метров. А бронзу выиграла подмосковная бегунья Анастасия Мадышева на дистанции 1500 метров.
Соревнования проводились 6-7 марта в Москве.
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