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Подмосковные бобслеисты выиграли две медали первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Золотую и серебряную медали завоевали спортсмены из Московской области медаль на первенстве России по бобслею среди участников до 27 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась спортсменка из Подмосковья Снежана Трофимец по итогам соревнования двухместных экипажей среди юниорок. Она выступала в паре с краснодарской спортсменкой Анастасией Макаровой. Второе место занял дуэт Анастасии Курышевой из Белгородской области и Анастасии Дудкиной из Орловской области. А третье место завоевала пара: Арина Подобаева из Краснодарского края и Вера Серышева из Иркутска», — говорится в сообщении.
Кроме того, серебряную медаль Московской области принесли бобслеисты Владислав Скулин и Степана Дубинко, выступавшие в той же дисциплине, что и Снежана Трофимец, но среди юниоров.

Соревнования проводились с 6 по 9 марта в Сочи.

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#медали
Власти Красногорска провели встречу с сотрудниками одного из предприятий округа
10 марта 2025, 16:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Приём жителей в формате выездной администрации провели власти городского округа Красногорск на предприятии «Современные наукоёмкие технологии», где производят технику для досмотров: стационарные и ручные металлодетекторы, а также интроскопы, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе встречи были подняты вопросы относительно ЖКХ, благоустройства, деятельности управляющих компаний, а также вопросы, касающиеся организации питания и безопасности в школе №12 в микрорайоне «Южный». На ряд вопросов ответы даны были прямо в ходе встречи, некоторые были взяты на контроль администрацией.

«На предприятии мы увидели дружелюбную атмосферу и понимаем, что здесь созданы благоприятные условия для сотрудников. Ну, и, конечно же, получили вопросы. Мы всегда за обратную связь и благодарны предприятию, что нас здесь приняли и позволили пообщаться с жителями жителей», — сказала первый замглавы Красногорска Наталья Тимошина.
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#красногорск
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#жители
#встреча
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Юной шатурянке, разбившей копилку ради бойцов СВО, подарили билет на «Остров Мечты»
10 марта 2025, 16:39

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Семилетняя жительница Шатуры Юлия Усанова, которая разбила свою копилку, чтобы купить нужные вещи для участников специальной военной операции, получила в подарок от главы муниципального округа Николая Прилуцкого и депутата Госдумы Геннадия Панина сертификат на посещение парка аттракционов «Остров Мечты», сообщает пресс-служба администрации округа.
Ранее девочка побывала с папой на пункте сбора гуманитарной помощи и решила внести свой вклад. На деньги, которые она копила, Юля купила для бойцов консервы, тёплые носки и прочие вещи. А мама Юли рассказала, что её дочка копила на аттракционы.

«Решил, что будет справедливо, если мечта нашей маленькой помощницы осуществится», — отметил глава муниципального округа Николай Прилуцкий.
Подарок Николай Прилуцкий и Геннадий Панин вручили Юле в преддверии 8 марта.

«Поступок Юлии — не просто пример детской доброты. Это напоминание о том, что каждый из нас, независимо от возраста, может сделать что-то важное», — подчеркнул Геннадий Панин.
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Глава Дубны проверил качество весенней уборки парков и скверов
10 марта 2025, 16:19

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Выездную проверку состояния парков, скверов, дворов и улиц провёл глава Дубны Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Нареканий по состоянию парков не возникло. Там уже убран смёт, выполнен большой объём работ по расчистке берега озера от камыша. Сотрудники готовятся украсить территорию цветами и добавить освещения», — говорится в сообщении.
Комсомольская набережная тоже успешно прошла проверку. А вот к уборке газонов возникли вопросы: в настоящее время мусор на обочинах дорог уже убран, а провести уборку вдоль тротуаров только предстоит.

«Поставил задачу МБУ «ЖКУ» и подрядчикам в кратчайшие сроки выполнить эти работы. Параллельно определяем площадки для проведения традиционных общегородских субботников», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Отмечается, что из-за ранней весны субботники в Дубне планируется начать в ближайшее время.

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#дубна
#субботник
#максим тихомиров
#уборка
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Жительниц Павловского Посада поздравили с 8 Марта байкеры «Ночные волки»
10 марта 2025, 15:50

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Члены байкерского клуба «Ночные волки» поздравили жительниц Павлово-Посадского городского округа с Международным женским днём, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мероприятия, в рамках которых женщин поздравляли и вручали им цветы, «Ночные волки» провели в разных российских городах, и Павловский Посад не стал исключением», — говорится в сообщении.
В своих поздравлениях байкеры отметили, что именно женщины поддерживают мужчин и вдохновляют их на новые свершения, а также призвали мужчин быть внимательными к своим близким и заботится о них не только 8 марта.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции провели в Павлово-Посадском округе праздничную акцию в честь Международного женского дня — они преподносили букеты женщинам за рулём и напоминали им о важности соблюдения правил дорожного движения.

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#павловский посад
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Автомобилисток Павловского Посада поздравили с 8 Марта сотрудники ГАИ
10 марта 2025, 14:59

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Павлово-Посадском округе праздничную акцию в честь 8 Марта — они преподносили букеты женщинам за рулём, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Инспекторы останавливали автомобили, за рулём которых были женщины, и вместо проверки документов вручали им цветы. Инспекторы пожелали женщинам безопасных дорог, хорошего самочувствия и весеннего настроения. В ответ участницы акции поблагодарили их за приятный сюрприз», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия участницам акции также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

Отмечается, что такие акции, приуроченные к Международному женскому дню, стали в Павлово-Посадском округе доброй традицией.

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