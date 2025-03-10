Подмосковные бобслеисты выиграли две медали первенства России

Семилетняя жительница Шатуры Юлия Усанова, которая разбила свою копилку, чтобы купить нужные вещи для участников специальной военной операции, получила в подарок от главы муниципального округа Николая Прилуцкого и депутата Госдумы Геннадия Панина сертификат на посещение парка аттракционов «Остров Мечты», сообщает пресс-служба администрации округа.