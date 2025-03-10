Подмосковные бобслеисты выиграли две медали первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и серебряную медали завоевали спортсмены из Московской области медаль на первенстве России по бобслею среди участников до 27 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась спортсменка из Подмосковья Снежана Трофимец по итогам соревнования двухместных экипажей среди юниорок. Она выступала в паре с краснодарской спортсменкой Анастасией Макаровой. Второе место занял дуэт Анастасии Курышевой из Белгородской области и Анастасии Дудкиной из Орловской области. А третье место завоевала пара: Арина Подобаева из Краснодарского края и Вера Серышева из Иркутска», — говорится в сообщении.Кроме того, серебряную медаль Московской области принесли бобслеисты Владислав Скулин и Степана Дубинко, выступавшие в той же дисциплине, что и Снежана Трофимец, но среди юниоров.
Соревнования проводились с 6 по 9 марта в Сочи.
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