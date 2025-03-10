Полузащитник «Спартака» Игнатов полностью восстановился после травмы

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Атакующий полузащитник столичного «Спартака» Михаил Игнатов полностью восстановился после травмы. В ближайшее время 24-летний игрок возобновит тренировки с основным составом команды.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Из-за мышечного повреждения футболист пропустил матчи возобновившегося после зимней паузы чемпионата против «Оренбурга» (2:0) и «Рубина» (1:2). Полузащитник выступает за «красно-белых» с 2018 года. За это время он провёл в составе «Спартака» 126 матчей в разных турнирах, в которых забил девять голов и отдал 16 результативных передач.
В следующем туре чемпионата Российской премьер-лиги «Спартак» в Москве примет одного из лидеров турнира «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий одинаковое количество очков (43) с «Краснодаром». Коллектив Деяна Станковича в последней игре уступил клубу из столицы Татарстана и идёт на третьем месте, отставая от лидеров на три очка. Матч состоится 16 марта. До этого, 12 марта, москвичи на выезде сыграют с «Акроном» из Тольятти в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России.
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В следующем туре чемпионата Российской премьер-лиги «Спартак» в Москве примет одного из лидеров турнира «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий одинаковое количество очков (43) с «Краснодаром». Коллектив Деяна Станковича в последней игре уступил клубу из столицы Татарстана и идёт на третьем месте, отставая от лидеров на три очка. Матч состоится 16 марта. До этого, 12 марта, москвичи на выезде сыграют с «Акроном» из Тольятти в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России.
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Александр Бойцов