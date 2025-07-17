Школьный стадион в ЖК «Горки Парк» в Ленинском круге открыли для местных жителей
Школа, построенная в составе жилого комплекса «Горки Парк» на территории Ленинского округа, присоединилась к проекту «Открытый стадион». Теперь во внеурочное время там могут тренироваться все желающие. Об этом сообщает пресс-служба застройщика ГК «Самолёт».
Присоединение к проекту «Открытый стадион» отметили спортивным праздником.
«Гости праздника выполняли различные задания. За это им вручали медали «Спортивный житель. А кульминацией праздника стал футбольный матч между командами ЖК «Горки Парк» и ЖК «Пригород Лесное». Всего участниками мероприятия стали около 400 человек», — говорится в сообщении.До 20 августа стадион открыт для всех с 8 утра до 22:00. Затем график установит сама школа, исходя из расписания уроков физкультуры.