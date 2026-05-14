Подмосковный врач Варламова раскрыла опасность отмены кардиопрепаратов для детей

14 мая 2026, 15:20

Когда ребёнку ставят диагноз «артериальная гипертензия» и назначают медикаментозное лечение, многие родители испытывают страх. Однако в этот момент самое важное – соблюдать назначения врача, рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Как правило, у родителей появляются сомнения, не слишком ли рано начинать пить лекарства, не привыкнет ли к ним организм. Может быть, можно обойтись только диетой или витаминами.



Однако нужно понять, что назначенная терапия будет работать только в тогда, когда рекомендации врача будут соблюдаться строго и ежедневно.



Артериальная гипертензия не лечится короткими курсами. Самовольная отмена препарата или регулярные пропуски приёма могут привести к резкому скачку давления, а это гораздо опаснее для детского мозга и сердца, чем само лекарство.

«Самая большая ошибка родителей – прекращать давать препарат сразу, как только цифры на тонометре нормализуются. Это не значит, что болезнь ушла, это значит, что терапия работает. Как только мы бросаем лечение без разрешения врача, все достигнутые результаты обнуляются. Только дисциплинированный подход и доверие специалисту помогут защитить сердце ребенка», – сказала врач-детский кардиолог НИКИ детства Екатерина Варламова.