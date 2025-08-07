Ленинский округ в этом году получит 8,7 км теплосетей и три тепловых пункта

07 августа 2025, 15:41

оригинал Андрей Воробьёв (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Ленинском городском округе в этом году проложат и модернизируют 8,7 км теплосетей, а также обновят три центральных тепловых пункта. Работы должны быть завершены до 1 сентября.





Изменения коснутся 266 тыс. человек, 500 многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства, а также более 100 социальных объектов.



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв осмотрел один из участков на ул. Берёзовой. Там прокладывают сети, которые позволят закольцевать котельную и теплосети 6-го микрорайона Видного.

«Рабочие укладывают новые трубы на 165-метровом участке теплотрассы. Прямо сейчас работы идут на 14 объектах округа – это Видное, посёлок Развилка, Измайлово, и Новодрожжино. Всего в этом году обновим здесь 20 объектов. Это три центральных тепловых пункта и 17 участков теплосетей. Нужно завершить работы до 1 сентября. У нас должно остаться время для испытаний и окончательной подготовки систем к запуску. На время ремонта мы устанавливаем байпасы – резервные обходные участки – или перенаправляем горячую воду на альтернативные линии», – пояснил Воробьёв.

«Он представляет собой двухтрубную сеть теплоснабжения диаметром 300 мм. Также предусмотрено строительство трёх камер. Сейчас проложено уже 120 из 165 м. трубы, ведутся подготовительные работы к опрессовке участка сети теплоснабжения протяжённостью 80 м. Планируем завершить к 1 сентября. Дальше приступим к благоустройству», – рассказал гендиректор АО «Автобытдор» Иван Гарин.

«В Видном, как и во многих других населенных пунктах Подмосковья, мы меняем коммуникации. Трубы, и траншеи на месте этих работ создают определённые неудобства для жителей. Просим нас понять, так как это позволит нам следующие 30-50 лет иметь надёжную систему тепло- и водоснабжения. После интенсивной фазы работ наша задача – максимально быстро заняться благоустройством», – добавил губернатор.