Ленинский округ в этом году получит 8,7 км теплосетей и три тепловых пункта
В Ленинском городском округе в этом году проложат и модернизируют 8,7 км теплосетей, а также обновят три центральных тепловых пункта. Работы должны быть завершены до 1 сентября.
Изменения коснутся 266 тыс. человек, 500 многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства, а также более 100 социальных объектов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв осмотрел один из участков на ул. Берёзовой. Там прокладывают сети, которые позволят закольцевать котельную и теплосети 6-го микрорайона Видного.
«Рабочие укладывают новые трубы на 165-метровом участке теплотрассы. Прямо сейчас работы идут на 14 объектах округа – это Видное, посёлок Развилка, Измайлово, и Новодрожжино. Всего в этом году обновим здесь 20 объектов. Это три центральных тепловых пункта и 17 участков теплосетей. Нужно завершить работы до 1 сентября. У нас должно остаться время для испытаний и окончательной подготовки систем к запуску. На время ремонта мы устанавливаем байпасы – резервные обходные участки – или перенаправляем горячую воду на альтернативные линии», – пояснил Воробьёв.
По его словам, большая программа модернизации объектов ЖКХ в Подмосковье в 2025 году коснётся 147 котельных и БМК, 22 центральных тепловых пункта и 350 км теплосетей. Ее реализация в этом году затронет около 3,7 млн жителей – это свыше 23 тыс. многоквартирных и частных домов, а также более 5 тыс. социальных объектов.
Участок теплосети на ул. Березовая в Видном готов более чем на 70%.
«Он представляет собой двухтрубную сеть теплоснабжения диаметром 300 мм. Также предусмотрено строительство трёх камер. Сейчас проложено уже 120 из 165 м. трубы, ведутся подготовительные работы к опрессовке участка сети теплоснабжения протяжённостью 80 м. Планируем завершить к 1 сентября. Дальше приступим к благоустройству», – рассказал гендиректор АО «Автобытдор» Иван Гарин.
До конца лета в округе обновят 8,7 км теплосетей на улицах Советская, Школьная, Строительная, в Клубном переулке, у школы №4, в почёлке Горки Ленинские. Кроме того, реконструируют три ЦТП в Петровском проезде в Видном, посёлках Измайлово и Новодрожжино.
«В Видном, как и во многих других населенных пунктах Подмосковья, мы меняем коммуникации. Трубы, и траншеи на месте этих работ создают определённые неудобства для жителей. Просим нас понять, так как это позволит нам следующие 30-50 лет иметь надёжную систему тепло- и водоснабжения. После интенсивной фазы работ наша задача – максимально быстро заняться благоустройством», – добавил губернатор.В планах на 2026-2027 годы – модернизировать в Ленинском городском округе три котельные в посёлке Развилка, Измайлово и Суханово, 20 ЦТП. Также в Развилке, где проживают около 15 тыс. человек, планируют проложить участок теплосетей.