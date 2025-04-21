Лесам Подмосковья с начала года нанесли ущерб более чем на 17 млн рублей

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Свыше 1,1 тыс. нарушений выявили патрули лесной охраны Московской области с начала 2025 года, общая сумма нанесённого природе ущерба составила более 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Всего было выявлено 1111 нарушений лесного законодательства. Общий вред, причиненный лесам, составил более 17,3 млн рублей», — цитируются в сообщении слова врио председателя подмосковного Комлесхоза Алексея Ларькина.Самый большой ущерб лесам Подмосковья нанесли незаконные рубки и повреждение насаждений: было зафиксировано 32 таких случая, общая сумма ущерба превысила 3,2 млн рублей. Самыми неблагополучными в этом отношении оказались Наро-Фоминское и Волоколамское лесничества, где выявили по шесть таких нарушений.
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