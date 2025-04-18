Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Балашихе ищут виновников лесного пожара

В Балашихе ищут виновников лесного пожара

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Оригинал
Подмосковные огнеборцы ликвидировали лесной пожар в Балашихе. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Лесная охрана Ногинского филиала Мособллеса при наземном патрулировании обнаружила очаг возгорания площадью 0,01 га. Он располагался в Озёрном участковом лесничестве, в 2 км от микрорайона ВНИИПО. На место немедленно направили сотрудников лесопожарного формирования и одну единицу техники. Пожар ликвидировали чуть более чем за полчаса», – говорится в сообщении.
В подмосковном Комлесхозе назвали причиной пожара действия человека. Подозреваемых в поджоге устанавливают, ведутся следственные действия. В ведомстве напомнили, что за поджог, вызвавший лесной пожар, последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц за это предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.

Читайте также:

Жителям и гостям Подмосковья напомнили об особом противопожарном режиме в лесах

Недалеко от Серебряных Прудов потушили лесной пожар, возникший из-за поджога

В Подмосковье за сутки потушили четыре пала сухой травы
#подмосковье
#московская область
#пожар
#пожарные
#пожарная безопасность
#балашиха
#лес
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#природа
#природные пожары
#штрафы
С подмосковной компании взыскали долг по зарплате сотруднице на 1,2 млн рублей
18 апреля 2025, 20:23

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Подмосковные судебные приставы взыскали со строительной организации задолженность по заработной плате в пользу бывшей сотрудницы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
«Жительница Подмосковья работала в отделе кадров строительной фирмы. Однако работодатель стал задерживать зарплату. Женщина неоднократно и в устной, и в письменной форме обращалась к руководству с просьбой произвести расчёт. Когда все обращения остались без ответа, она написала заявление в суд. Требование гражданки удовлетворили, решив взыскать с работодателя задолженности по зарплате и компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн 218 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.
Исполнительный документ поступил в Мытищинское районное отделение Главного управления ФССП России по Московской области. Сотрудник уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможном привлечении к уголовной ответственности.

Однако в установленный законом срок решение суда исполнено не было. Тогда сотрудник службы запретил регистрационные действия в отношении имущества должника – трёх легковых машин, двух автобусов, трёх самосвалов, двух автокранов, двух земельных участков и нежилого помещения. Помимо этого, он вынес штрафную санкцию в виде исполнительского сбора на 76 тыс. рублей.

В результате судебное решение было исполнено – задолженность взыскана в полном объёме.

Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали, как узнать об исполнительном производстве

Жителя Королёва оштрафовали на 4 млн рублей за незадекларированную яхту

Красногорских студентов познакомили с работой судебных приставов
#приставы
#фссп
#долги
#зарплата
#сотрудники
#работодатель
#суд
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Акция «Кедры Подмосковья» стартовала с посадки 20 деревьев в Щёлкове
18 апреля 2025, 19:25

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области началась региональная акция «Кедры Подмосковья». Старт дали Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с комитетом Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.
«Отраслевой замминистра Дмитрий Диденко побывал с рабочим визитом в городском округе Щёлково и принял участие в посадке 20 молодых кедров. Деревья украсили территорию рядом со стелой, посвящённой первому спутнику Земли, на улице 60 лет Октября», – сообщили в пресс-службе подмосковного Минчистоты.
Там привели интересные факты о кедре. Например, это дерево способно дожить до 800 лет. Диаметр его ствола может достигать 2 м. К тому же кедры выдерживают морозы до минус 28 градусов.

Читайте также:

В Подмосковье передали клоны тополя, пережившего Сталинградскую битву

В Московской области началась Всероссийская неделя субботников

Комлесхоз Подмосковья объявил о старте весеннего фотоконкурса
#подмосковье
#московская область
#деревья
#минчистоты
#щёлково
#акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В проекты техсуверенитета подмосковного химпрома инвестируют 42 млрд рублей
18 апреля 2025, 19:02

Фото: пресс-службе компании «ТД Кудо»

В Подмосковье развивают свыше 80 инвестпроектов в химической отрасли промышленности. Они направлены на достижение технологического суверенитета, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В Московской области заявлен 81 проект техсуверенитета в химической отрасли. Суммарный объём инвестиций превышает 42,5 млрд рублей. В результате реализации этих инвестпроектов в регионе планируют создать порядка 5 тыс. рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Например, компания «Торговый Дом «Кудо» планирует построить производственно-складской комплекс по выпуску пластмассовых изделий. Инвестиции в строительство составят 670 млн рублей. Проект рассчитывают запустить в 2027 году.

По данным пресс-службы подмосковного Мининвеста, всего в регионе реализуют более 410 проектов технологического суверенитета в разных отраслях промышленности.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв и посол Белоруссии запустили в Воскресенске кабельный завод

В Подмосковье открылся стеклодувный цех с мастерской-школой

В Кашире завершают строительство элеватора
#технологии
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
#импортозамещение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 13 округах Московской области починили дорожные знаки
18 апреля 2025, 18:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ремонт дорожных знаков провели специалисты Мосавтодора на 15 региональных дорогах в 13 подмосковных округах: они починили повреждённые знаки и восстановили отсутствующие, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожные знаки отремонтировали на Московской улице во Фрязине, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Станционная в Королёве, на улице Заводская в Истре, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Володарского в Наро-Фоминске, и на улице Гагарина в Жуковском», — говорится в сообщении.
Отсутствующие знаки были восстановлены на Восточной объездной дороге и на улице Профессиональная в Дмитрове, в Раменском округе на улице Энгельса в посёлке Кратово и на 13-м километре Егорьевского шоссе в деревне Осеченки, на дорогах в ступинском селе Иван-Теремец и в шатурском селе Кривандино, на Красновском шоссе в посёлке Красково округа Люберцы и на улице Мира в талдомском посёлке Северный.

Читайте также:

На 62-м км трассы М-2 «Крым» ограничили движение из-за ремонта путепровода

На дорогах в 10 округах Московской области отремонтировали ограждения

В Подмосковье переименовали две железнодорожные станции
#минтранс мо
#дорожные знаки
#ремонт
#мосавтодор
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям и гостям Подмосковья напомнили об особом противопожарном режиме в лесах
18 апреля 2025, 17:54

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории Подмосковья с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. Об этом напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На период действия такого режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. Кроме того, увеличиваются штрафы за их нарушение», – сказал временно исполняющий обязанности председателя Комлесхоза региона Алексей Ларькин.
Как пояснили в ведомстве, введение подобного режима не подразумевает ограничения на пребывание в лесах. Однако гражданам необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
«Неосторожное обращение с огнём, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», – подчеркнули в комитете.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима физлицам грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; должностным лицам – от 60 тыс. до 90 тыс. рублей; а юрлицам – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Читайте также:

Недалеко от Серебряных Прудов потушили лесной пожар, возникший из-за поджога

В Подмосковье за сутки потушили четыре пала сухой травы

В подмосковном Минэкологии назвали виды отходов, сжигать которые запрещено
#лес
#подмосковье
#московская область
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#пожарная безопасность
#лесные пожары
#природные пожары
#штрафы
#алексей ларькин
Следите за нашими новостями
в удобном формате