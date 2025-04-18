В Балашихе ищут виновников лесного пожара

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Подмосковные огнеборцы ликвидировали лесной пожар в Балашихе. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Лесная охрана Ногинского филиала Мособллеса при наземном патрулировании обнаружила очаг возгорания площадью 0,01 га. Он располагался в Озёрном участковом лесничестве, в 2 км от микрорайона ВНИИПО. На место немедленно направили сотрудников лесопожарного формирования и одну единицу техники. Пожар ликвидировали чуть более чем за полчаса», – говорится в сообщении.В подмосковном Комлесхозе назвали причиной пожара действия человека. Подозреваемых в поджоге устанавливают, ведутся следственные действия. В ведомстве напомнили, что за поджог, вызвавший лесной пожар, последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц за это предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.
Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.
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Лора Луганская