Лесная охрана Подмосковья помогла водителям застрявших в снегу машин

12 февраля 2026, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» помогли двум автомобилистам, которые застряли на лесных дорогах городского округа Ступино в один и тот же день. Об этом сообщили в учреждении.