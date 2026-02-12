Достижения.рф

Лесная охрана Подмосковья помогла водителям застрявших в снегу машин

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» помогли двум автомобилистам, которые застряли на лесных дорогах городского округа Ступино в один и тот же день. Об этом сообщили в учреждении.



Из-за обильного снегопада и снежных заносов движение по лесным дорогам стало опасным. Первый случай произошёл недалеко от поселка Малюшина дача на территории Туровского участкового лесничества. Начальник отдела организации лесной охраны заметил застрявшее такси и оперативно освободил автомобиль, позволив водителю продолжить путь.

В этот же день помощь понадобилась ещё одному автомобилисту на Ступинском участковом лесничестве. Машина не смогла преодолеть подъём из-за наката снега. Старший участковый лесничий помог водителю, и автомобиль вновь тронулся.

В филиале «Русский лес» отметили, что лесная охрана регулярно патрулирует лесной фонд и оснащена всем необходимым для оказания помощи в внештатных ситуациях. Специалисты также призвали водителей быть осторожными в период снегопадов и по возможности избегать поездок по лесным дорогам.

Ирина Паршина

