Лесничие помогли устранить последствия мощного снегопада в Клину

19 февраля 2026, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Специалисты Клинского филиала Мособллеса после расчистки от снега территорий лесопожарных станций присоединились к сотрудникам коммунальных служб Клина. Вместе они помогли убрать снег у жилых домов рядом с ЛПС, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.