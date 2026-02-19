Лесничие помогли устранить последствия мощного снегопада в Клину
Специалисты Клинского филиала Мособллеса после расчистки от снега территорий лесопожарных станций присоединились к сотрудникам коммунальных служб Клина. Вместе они помогли убрать снег у жилых домов рядом с ЛПС, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Мощный снегопад, обрушившийся на регион в ночь на четверг, доставил немало хлопот автомобилистам и пешеходам. Заснеженные дворы и тротуары осложнили передвижение. Поддерживать работоспособность ЛПС в любое время – одна из главных задач лесничих.
Территория вокруг станций всегда должна быть в надлежащем состоянии. Освободившись после основной работы, специалисты решили помочь жителям, чтобы, возвращаясь домой после рабочего дня, они порадовались чистым дворам.
