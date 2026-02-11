Собственников земли в Подмосковье призвали привести в порядок границу с лесом

11 февраля 2026, 21:13

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

С наступлением весны в подмосковных лесах начнётся пожароопасный сезон. Обладателям земельных участков, граничащих с лесами, необходимо выполнить обязательные противопожарные требования, напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Владельцы смежных участков должны очистить полосу шириной не менее 10 метров вдоль границы с лесом от сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. Можно также создать противопожарную минерализованную полосу.



Контроль за соблюдением этих норм усилят с началом пожароопасного периода. Регулярные патрулирования прилегающих к лесам территорий будут проводить сотрудники лесничеств региона в рамках профилактической операции «Смежник».





«Если будут выявлены нарушения, виновные понесут административную ответственность. Для них предусмотрены штрафы. Для граждан их размер составляет до 50 000 рублей, для должностных лиц – до 90 000, для юрлиц – до 1 000 000 рублей. Привлечение к ответственности не снимает с нарушителя обязанности устранить нарушения», – отметили в подмосковном Комлесхозе.